Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Kırklareli Osb'ye Yatırım Toplantısı

İstanbul'dan Kırklareli Osb'ye Yatırım Toplantısı

1 saat önce

İSİYAD heyeti, Kırklareli'deki yatırım imkanları hakkında bilgi almak ve Kırklareli OSB'deki yerleri görmek amacıyla Kırklareli'ye ziyaret düzenledi.

İstanbul'dan Kırklareli Osb'ye Yatırım Toplantısı, System.String[]
İSİYAD heyeti, Kırklareli'deki yatırım imkanları hakkında bilgi almak ve Kırklareli OSB'deki yerleri görmek amacıyla Kırklareli'ye ziyaret düzenledi. Yapılan Toplantılarda Kırklareli OSB'nin 850 hektara varan genişleme kapasitesiyle Çerkezköy'den sonra Trakya'nın en büyük 2. Organize Sanayi Bölgesi olmaya aday olduğunu vurgulandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi ile Kırklareli Valiliği Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen program, Kırklareli'de bir otelde gelen heyet onuruna verilen öğle yemeğiyle başladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Çoban ve Başkan Vekili Turgut Tarlığ önderliğinde yaklaşık 50 yatırımcı iş adamı katıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı konuşmasında Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekten yatırım yapmak isteyen iş adamlarının başlarının üzerinde yeri olduğunu belirterek, her türlü yardıma ve kolaylığa hazır olduklarını ifade etti. Vali Bilgin, altyapısı, üstyapısı, ulaşımı, lojistik imkanları ve diğer avantajları ile Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin 850 hektara varan genişleme kapasitesiyle Çerkezköy'den sonra Trakya'nın en büyük 2. Organize Sanayi Bölgesi olmaya aday olduğunu vurguladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ile Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez tarafından yapılan sunumlarla Kırklareli Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım imkanları ve devlet destekleri hakkında bilgilendirilen heyet, Kırklareli OSB'deki işletmeleri de gezdi.

KOSGEB İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve İŞKUR Müdürlüğü temsilcileri de programa katılarak yatırımcı ve sanayici iş adamlarına devlet destekleri ve resmi işlemlerde kolaylık sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:23 Kaynak: İHA

İstanbul, OSB, Kırklareli, Ekonomi
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