İstanbul'dan Kızıltepe'ye Gelin Geldi, Muhtar Adayı Oldu

İstanbul'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelin gelen 42 yaşındaki Gül Demircan, mikro kredi desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

İstanbul'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelin gelen 42 yaşındaki Gül Demircan, mikro kredi desteğiyle kendi işinin patronu oldu. 5 yıl geçirdiği Kızıltepe'de mahallelinin ablası haline gelen Demircan, yoğun istek üzerine muhtar adayı olduğunu açıkladı.



Eşinin Kızıltepeli olması nedeniyle evliliğinin ardından İstanbul'dan ilçeye taşınan Demircan, komşunun yönlendirmesiyle mikro kredi ile tanıştı. Aldığı destekle Kızıltepe'de kendisine ait bir iş yeri açan Demircan, mahallesindeki vatandaşlarla iyi bir iletişim kurdu. Etrafındaki hemen herkesin muhtar olmasını önerdiği Demircan, daha fazla dayanamayarak İpek Mahallesi muhtar adaylığını açıkladı. Demircan, 31 Mart yerel seçimlerinde 17 adayla birlikte yarışacak.



"Kadının elinin değdiği her yer cennet olur"



'Kadın elinin değdiği her yer cennet olur' sloganıyla yola çıkan Demircan, devletten gelen desteği kadınlarla buluşturacağını söyledi. İstanbul'da doğduğunu belirten Demircan, "İstanbul'dan buraya geldim, eşim Mardinli ve iki senedir buradayız. İpek Mahallesi muhtar adayıyım. Mikro kredi kullanıcısıyım. Komşumun sayesinde mikro krediyi kullandım, kendime iş olanağı sağladım. Vatandaşların aday olmamdan sonraki dönüşleri beni çok etkiledi. Bu seçimlerde en büyük destekçim kadınlar olacak" dedi.



Mikro kredi Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Ay, Demircan'ın kendi ayakları üzerinde durmak için mikro kredi aldığını şimdi de muhtar adayı olduğunu söyledi. Ay, "Demircan kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Muhtar adayı oldu, artık diğer kadınların kendi ayakları üzerinde durması için onlara yardımcı olacak" diye konuştu.



Kızıltepe Mikro kredi Şube Müdürü Canan Özçelik de her zaman kadınların yanında olduklarını ve kadınların iş hayatında olduğu gibi yönetimde de söz sahibi olması gerektiğini ifade etti. - MARDİN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

