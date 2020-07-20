İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde İzmit ve Darıca ilçelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan araçla Kocaeli'ye geldiğini belirledi.

Ekipler, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda D.Ç, G.A, Ç.B, N.T, F.Ç. ve H.İ.T'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapı ve pencere kırmak veya açmak amacıyla kullanılan 1 levye ve 2 tornavida, kapı dili düşürmeye yarayan 3 plastik aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından şüphelilerden D.Ç, Ç.B, F.Ç. ve H.İ.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Kocaeli'ye gelerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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