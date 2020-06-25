İstanbul'dan Kovid-19 test sonuçlarını beklemeden Van'a gelmek isteyen işçiler Bolu'da yakalandı - Son Dakika

İstanbul'dan Kovid-19 test sonuçlarını beklemeden Van'a gelmek isteyen işçiler Bolu'da yakalandı

İstanbul'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunu beklemeden Van'a gelmek isteyen işçiler, yapılan ihbar sonucu Bolu'da yakalandı.

İstanbul'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunu beklemeden Van'a gelmek isteyen işçiler, yapılan ihbar sonucu Bolu'da yakalandı.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir şirkette çalışan 16 işçi, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne gelmek için yola çıktı.

Bu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden birinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, diğer işçilere de test yapıldı. Testi pozitif çıkan işçi hastaneye tedavi altına alındı, diğer işçiler de bir gün sonra çıkacak test sonuçlarını beklemeden minibüse binerek Van'a hareket etti.

Bunun üzerine Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'a İstanbul'dan yola çıkan işçilerin ilçeye bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne geleceği ihbarı yapıldı.

İhbarı değerlendiren Savar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla jandarma ve sağlık ekipleriyle işçileri taşıyan minibüsle irtibata geçerek isim bilgilerinden test sonuçlarını öğrendi.

Yapılan araştırmada minibüsteki 5 işçinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirlenince yol güzergahındaki güvenlik birimlerine haber verildi.

İşçileri taşıyan minibüs, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerekli tedbirler alınarak durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk etti, diğer işçiler de güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul'a gönderildi.

İstanbul, Bolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:31 Kaynak: AA

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