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İstanbul'dan köy ilkokulunu boyamak için geldiler

6 saat önce

Marmara Üniversitesi Değişim Grubu Topluluğu öğrencileri, Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Köyü İlkokulu boyadı.

İstanbul'dan köy ilkokulunu boyamak için geldiler, System.String[]

Marmara Üniversitesi Değişim Grubu Topluluğu öğrencileri, Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Köyü İlkokulu boyadı.

Marmara Üniversitesi'nden gelen 25 kişilik topluluk öğrencileri "Eğitimde Fırsat Eşitliği" projesi kapsamında boyanan okuldaki öğrencilere giyecek ve kitap desteğinde bulundu.

Değişim Grubu Topluluğu Başkanı Büşra Aydın, yaptığı açıkalamada, topluluğu kurarken ulaşılmaz gördükleri yerlere ulaşarak bir farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Bugüne kadar bunu başardıklarını düşündüğünü ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bizden sonraki arkadaşlarımız da devamlılığını sağlarlar. Bu yıl için belli bir faaliyet planımız vardı. Her iki dönemde de iki tane büyük sosyal sorumluluk projemiz var. ilki Hasanoba köy okuluna gelerek boya yapmak ve onlara çeşitli desteklerde bulunmaktı. İkinci dönemde öldürülen kadınlar adına farkındalık yaratmak için hatıra ormanı oluşturacağız. İnsanlar bir bütün olarak daha güzle çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. Bize destek olan herkese teşekkür diyorum."

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal da öğrencilere teşekkür etti.

Marmara Üniversitesi, Karapınar, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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