İstanbul'dan köyüne döndü lavanta yetiştiriciliğine başladı

Yıllarca İstanbul'da tekstil işletmeciliği yaptıktan sonra memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyüne dönen emekli vatandaş, susuz tarım uygulaması ile yetiştirdiği lavantanın hasadını yaptı.

Emekli olunca memleketine dönerek köyünde yaşamaya başlayan 63 yaşındaki Tahir Arı, civardaki boş kalan arazileri değerlendirmek amacı ile lavanta ektiğini söyledi. Susuz ve ilaçsız tarım yaparak yüzde yüz doğal ürünler elde ettiğini anlatan Arı, "Ermenek ve çevresine 30 noktaya yakın irili ufaklı lavanta ektik ve sonuçta lavantalarımızı ürün haline dönüştürdük. Bu ürünlerimizin bugün hasadını yapıyoruz. Burada lavanta demetlerimiz yaş işlenmek üzere hasadı yapılıyor. Tabii biz lavantada boş durmadık. Lavanta susuz tarım, ilaçsız tarım dedik kendi lavanta balımızı ürettik. Tabii bunlar azar azar ama sonuçta ilaçsız ve doğal lavanta balı ürettik. Lavanta keselerimizi, yağımızı ürettik. Bölge çiftçisine susuz, ilaçsız, katkısız tarım olsun diye lavanta suyumuzu ürettik. Bölge halkına susuz tarım yapmaları, ilaçsız tarım yapmaları, doğal tarım yapmaları ve sürdürülebilir bir tarım olsun diye çaba sarf ediyoruz. Yanımıza meraklıları ve heveslileri bekliyoruz. Bu ürün hayvanların yemediği, domuzun gelmediği bir ürün. İlaçsız tarım, doğal tarım, organik tarım. Balı da organik, suyu da organik, yağı da organik. Lavanta bir şifalı bitkidir. Endemik ve aromatik bir bitkidir. Bu bitki yağı özellikle antidepresandır. Sinir, strese iyi gelen, çayı demlenebilen, uykusuzluğa iyi gelen bir bitkidir. Özellikle arıların çok sevdiği doğal bir bitkidir" dedi. - KARAMAN