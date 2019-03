İstanbul'dan Köyüne Dönüp İşinin Patronu Oldu

CÜNEYT ÇELİK - İstanbul 'dan memleketi Kars 'a dönen 2 çocuk annesi Songül Yakın, Tarım ve Orman Bakanlığının " Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibe desteğiyle iş kurdu. Yakın, hem kadınlara örnek oluyor hem de hayvancılıkla geçimini sağlıyor.İstanbul'da yaklaşık 20 yıl yaşamını sürdürdükten sonra eşi Yakup ve 2 çocuğu ile Kars'a dönen Songül Yakın, il merkezine bağlı Yalçınlar köyünde yaşamaya başladı. İlk günler ekonomik sıkıntılar çeken çiftin hayatı, Songül Yakın'ın "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurmasıyla değişti.Songül Yakın, proje sayesinde devletin verdiği hibe desteğiyle 6 inek alarak kendi işinin patronu oldu.Şu an sayıları 10'a ulaşan hayvanlarına eşiyle gözü gibi bakan Yakın, sabahın erken saatlerinde ahırı temizleyip sonra ineklerini yemliyor.İneklerden elde ettiği sütün yanı sıra ürettiği peynir, yoğurdu satarak geçimini sağlayan Songül Yalın , hem ailesini kimseye muhtaç etmiyor hem de girişimciliğiyle köydeki kadınlara örnek oluyor.Çiftçi Songül Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan köyüne dönünce projeye başvurup düve aldıklarını ifade ederek, "Köye gelince Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın Genç Çiftçi Projesi'ni duyup başvurmaya karar verdik. Sağ olsunlar başvurumuz kabul edildi, geçen sene hayvanlarımızı aldık, şimdi de yavrulamaya başladılar, çok güzel bir proje, memnunuz." dedi."İşimizin patronu olduk"Yakın, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan çiftçiye çok güzel destekler veriyor. Devlet buzağıya, yeme destek veriyor, köylülere çok yardım ediyor. Projeyle hayatımız değişti, hayvanlarımız oldu, buzağıyla uğraşıyoruz. Süt, yoğurt, peynir üretip geçimimiz sağlıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. İşimizin patronu olduk." diye konuştu.Bu tür projelerin köylülere büyük katkı sağladığını dile getiren Yakın, "Güzel bir proje oldu, geçimimizi sağlıyoruz, iş sahibi olduk. Köydeki kadınlar gidip bir yerde çalışmıyor. İneklerimiz bizim iş yerimiz, ekmek teknemiz. Proje sayesinde köylerine dönenler oldu, herkese projeden yararlanmasını tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.Songül Yakın'ın eşi Yakup Yakın ise İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken rahatsızlığı nedeniyle memleketine geri döndüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:"Köye geldik ancak 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmadan önce çok sıkıntı yaşadık. Sonra projeye başvurup damızlık hayvan aldık. Şu an çok memnunuz, hayvanlarımız yavrulamaya başladı. Yağımızı, peynirimiz, sütümüzü kendimiz yapmaya başladık. Bu projeden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. İşimizin patronu olduğumuz için çok memnunuz. Bu hükümet döneminde köylü altın çağını yaşıyor.""699 genç çiftçimizi sektörün içine çektik"Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de Kars'ta "Genç Çiftçi Projesi"ne çok yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları aktardı:"Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal ve hayvansal üretimin her alanında çiftçimizin, üretenin yanında. Bakanlığımızın destekleri her alanda artarak devam etmektedir. Bu desteklerden biri de 'Genç Çiftçi' desteğimizdir. İlimizde Genç Çiftçi Projesi'ni başarıyla tamamladık. 699 çiftçimizi, yaklaşık 21 milyon lira kaynak sağlayarak destekledik ve sektörün içine çektik. Bu desteği alan çiftçilerimizin çoğu bu işe yeni başlayanlardır."Düzgün, genç çiftçilere eğitimler verdiklerini, ayrıca devlet desteği alanları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Songül Yalın, İstanbul'un asfaltlı yollarından Kars'ın Ermenistan sınırındaki karlı köye taşınıp 'ben üreteceğim' dedi. İlk hayvanları verdiğimizde çok mutlu oldum. Çünkü bu kadın çiftçimiz evini bereketlendirmiş, çevresini kıskandıracak şekilde hayvanlarını artırmış. Geçen yıl verdiğimiz 6 hayvan 10 oldu, bu sevindirici." dedi.Hüseyin Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Songül Yakın'a çeşitli hediyeler armağan etti.