Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Lyon'a giden THY uçağı yarı yoldan döndü
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İstanbul'dan Lyon'a giden THY uçağı yarı yoldan döndü

48 dakika önce

İstanbul’dan Fransa’nın Lyon kentine uçan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağı Bosna-Hersek üzerinden, kalkış noktasına dönüş yapmak zorunda kaldı

İstanbul'dan Lyon'a giden THY uçağı yarı yoldan döndü, System.String[]
İstanbul'dan Fransa'nın Lyon kentine uçan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçağı Bosna-Hersek üzerinde seyrederken kalkış noktasına dönüş yapmak zorunda kaldı.

THY'nin Lyon ofisinden alınan bilgiye göre İstanbul Havalimanı'ndan TSİ 14.50'de kalkış yapan TK 1809 sefer sayılı yolcu uçağı tuvalet bölümünde çıkan arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:08 
Bosna - Hersek, Lyon, Türk Hava Yolları, İstanbul, Dünya
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