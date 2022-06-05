İstanbul'dan Manisa'ya Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi amacıyla sevk edilen 8'i Türkmenistan , 3'ü Pakistan , 4'ü Bangladeş , 6'sı Özbekistan , 3'ü Angola , 2'si Cezayir , 3'ü Nijerya , 1'i Burkina Faso , 1'i Fas, 1'i Eritre , 1'i Fildişi Sahili , 1'i Kırgızistan , 2'si Kongo, 1'i Lübnan ve 1'i Mali olmak üzere toplam 38 erkek düzensiz göçmen Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığında idari işlemlerin tamamlanması amacıyla muhafaza altına alındığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkmenistan, Pakistan, İstanbul, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.