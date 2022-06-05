Ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 38 yabancı uyruklu İstanbul'dan Manisa'ya, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere sevk edildi.
İstanbul'dan Manisa'ya Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi amacıyla sevk edilen 8'i Türkmenistan, 3'ü Pakistan, 4'ü Bangladeş, 6'sı Özbekistan, 3'ü Angola, 2'si Cezayir, 3'ü Nijerya, 1'i Burkina Faso, 1'i Fas, 1'i Eritre, 1'i Fildişi Sahili, 1'i Kırgızistan, 2'si Kongo, 1'i Lübnan ve 1'i Mali olmak üzere toplam 38 erkek düzensiz göçmen Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığında idari işlemlerin tamamlanması amacıyla muhafaza altına alındığı bildirildi. - MANİSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi - Son Dakika