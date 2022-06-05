İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi

05.06.2022 14:25
İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi

Ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 38 yabancı uyruklu İstanbul'dan Manisa'ya, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere sevk edildi.

Ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 38 yabancı uyruklu İstanbul'dan Manisa'ya, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere sevk edildi.

İstanbul'dan Manisa'ya Geri Gönderme Merkezine teslim edilmesi amacıyla sevk edilen 8'i Türkmenistan, 3'ü Pakistan, 4'ü Bangladeş, 6'sı Özbekistan, 3'ü Angola, 2'si Cezayir, 3'ü Nijerya, 1'i Burkina Faso, 1'i Fas, 1'i Eritre, 1'i Fildişi Sahili, 1'i Kırgızistan, 2'si Kongo, 1'i Lübnan ve 1'i Mali olmak üzere toplam 38 erkek düzensiz göçmen Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığında idari işlemlerin tamamlanması amacıyla muhafaza altına alındığı bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkmenistan, Pakistan, İstanbul, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan Manisa'ya 38 yabancı uyruklu sevk edildi - Son Dakika
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