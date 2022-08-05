İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu - Son Dakika
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İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu

05.08.2022 11:05

İstanbul'dan memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönen emekli marangoz Hüseyin Dulkadir'in yetiştirdiği böğürtlenler yoğun talep görüyor.

İstanbul'dan memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönen emekli marangoz Hüseyin Dulkadir'in yetiştirdiği böğürtlenler yoğun talep görüyor.

İstanbul'da uzun yıllar marangozluk yapan ve emekliye ayrılan 59 yaşındaki Hüseyin Dulkadir, eşiyle döndüğü memleketinde kayısıya alternatif böğürtlen yetiştirmeye karar verdi.

Kırsal Sürgü Mahallesi'nde babasından kalma 7 dönüm araziye 2020'de böğürtlen bahçesi kuran Dulkadir, ilk yıl 80 kilogram ürün hasat etti. İkinci yıl üretimi 1,5 tona çıkaran Dulkadir, bu sezon ise 5 ton rekolte hedefliyor.

Ürünlerini sadece bahçesinde satan Hüseyin Dulkadir, AA muhabirine, "Böğürtlen bahçesini kurmak istediğimi etrafıma söylediğimde herkes olumsuz baktı. 'Bunu başarman çok zor, kime satacaksın, çabuk bozulabilen bir ürün, bunu nerede saklarsın' dediler ama ben her şeye rağmen niyetlenmiştim." dedi.

"Talebe yetişemiyoruz"

Arazisinin yol kenarında bulunduğunu anlatan Dulkadir, "Yolun belirli kenarlarına satış için afişler asmıştım şimdi talebe yetişemiyoruz. Ürünü nereye satacağız diye düşünürken şimdi insanlar buraya koşup geliyor hatta bazen 'kalmadı, kusura bakmayın, birkaç gün beklemeniz lazım' diyoruz" şeklinde konuştu.

"Eşim çok güzel bir şeyi başardı"

Hüseyin Dulkadir'in eşi Emine Dulkadir ise 35 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra eşinin düşüncesiyle Malatya'ya döndüklerini ifade etti.

Eşine her zaman destek olduğunu belirten Emine, "Eşim burada çok güzel bir şeyi başardı. Hasada 1 haftadır başladık, güzel verim alıyoruz. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'dan Malatya'daki köyüne dönerek böğürtlen üreticisi oldu - Son Dakika
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