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BALIKESİR - (Drone) İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen iki kuzen yetiştirdikleri organik çilekleri ihraç ediyor - Son Dakika

BALIKESİR - (Drone) İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen iki kuzen yetiştirdikleri organik çilekleri ihraç ediyor

29.08.2021 10:57
BALIKESİR - (Drone) İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen iki kuzen yetiştirdikleri organik çilekleri ihraç ediyor, System.String[]

İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen Serdar Özdemir ile amcasının oğlu Erkan Özdemir, İvrindi ilçesinde 155 dekar alanda ürettikleri çileği, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiyor.

İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen Serdar Özdemir ile amcasının oğlu Erkan Özdemir, İvrindi ilçesinde 155 dekar alanda ürettikleri çileği, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiyor.

İstanbul'da matbaa ve grafik işleri yapan Serdar Özdemir ve kuzeni Erkan Özdemir, 2018 yılında memleketleri Balıkesir'e dönüş yaptı. Tarımla uğraşmak için ilçede 155 dekar tarla satın alan kuzenler, organik çilek üretimine başladı.

Yıllık 900 ton Albion cinsi çilek üreten iki kuzen, bunun yüzde 80'ini ihracatçı firma aracılığıyla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelere gönderiyor.

Üretim sahalarını 5 bin dekara çıkartmayı hedefleyen kuzenler, fide dikme, otlarını temizleme, hasat, çileği saplarından ayırma gibi işler için yılın 6 ayında arazide ve soğuk hava deposunda ilçeden 500 kişiye ekmek kapısı oluyor.

"Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz"

Girişimci Serdar Özdemir, AA muhabirine, çilek üretiminde hiçbir ilaç ya da katkı maddesi kullanmadıklarını belirterek tarladaki otları bile elleriyle biçtiklerini söyledi.

Çileği zevkle yetiştirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yurt dışına ihracat yapan firmalar bizden numune aldı. Numuneler organik ve kalıntısız çıkınca bize teklifte bulundular. Şu anda büyük bir ihracatçı firmayla anlaşmamız bulunuyor. 5 ay hasat sezonumuzda bütün çileğimizi alıyorlar. Çileğimiz, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Üretimi artırmayı hedefliyoruz. Çilek, gıda sektöründe birçok şekilde kullanılıyor. Firmalara en cazip gelen tarafı ise organik olması. Çileğimizde hiçbir kanserojen madde ya da ağır metal bulunmamaktadır. Dekar başına 6 ton ürün alıyoruz. İlerleyen dönemde Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz."

Özdemir, çilek için bölgede bir soğuk hava deposu da kurduklarını belirtti.

Yoğun çilek üretimin 6 ay sürdüğünü anlatan Özdemir, "Daha önce bu tarz bir üretim burada yapılmadığı için topraklar bize resmen 'bana çilek ek' diye bağırıyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde burada 5 bin dekara kadar çiftçilerimizle birlikle çilek üretmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Serdar Özdemir, kendilerine destek veren Balıkesir Valiliğine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İvrindi Kaymakamlığına ve İvrindi İlçe Belediyesine teşekkür etti.

"Annem ve kardeşimle birlikte çalışıyoruz"

Çilek tarlasında çalışan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cemile Nur Çakmak da yaz aylarında 3 ay boyunca çilek topladığını anlattı.

Kış aylarında da okuluna devam ettiğini dile getiren Çakmak, "İlçemize bir iş kapısı açıldı. İvrindi bizim için çok avantajlı bir konuma geldi. Önceden çalışmak için 2-3 saatlik yol giderdik. Şimdi yarım saat uzağımızdaki bu yere gelerek çalışıyoruz. Bu durum bizim için de çok iyi oldu. Öğrenci olduğum için benim için de iyi oluyor, sabah gelip akşam evimize gidiyoruz. Annem ve kardeşim birlikte çalışıyoruz. Çilekler şu an çok verimli. Tadı da organik çilek olduğu için güzel." dedi.

"Nefis bir tadı ve aroması var"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da İvrindi ilçesinin çilek anlamında bu örnek girişimle tarımda yeni bir ivme kazanacağının altını çizdi.

Bu tarz girişimleri desteklediklerini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Burada beklentimiz, İvrindi'nin bir çilek üretim merkezine dönüşmesidir. Bugün hem hasat yaptık hem tadına baktık. Gerçekten nefis bir tadı ve aroması var. İvrindi iklimsel ve hava koşulları olarak da sıcak ve soğuk farkının en az yaşandığı yerleşim yerlerinden biridir. Toprak yapısı da uygundur, firmamız bütün tarım teknikleri açısından da gerekli girişimleri yapmış. Hem burada böyle bir ürünün güzel koşullarda üretimini gerçekleştiriyor hem bölge halkına iyi bir istihdam imkanı oluşturuyor. Burada heyecan duyduk, bu girişimleri çok önemsiyoruz. İnşallah binlerce dekarlık alanda İvrindi çileği markasıyla da çilek piyasasında Balıkesir yerini alacaktır. Üreticilerimizi tebrik ediyorum."

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da İvrindi ilçesinin çilek yetiştirilmesi için çok uygun bir bölge olduğunu vurguladı.

Serdar Özdemir, Balıkesir, Hisarcık, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - (Drone) İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen iki kuzen yetiştirdikleri organik çilekleri ihraç ediyor - Son Dakika


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