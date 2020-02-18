İstanbul'dan Niğde'ye uyuşturucu sevkiyatını Aksaray polisi engelledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Niğde'ye uyuşturucu sevkiyatını Aksaray polisi engelledi - Son Dakika

İstanbul'dan Niğde'ye uyuşturucu sevkiyatını Aksaray polisi engelledi

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Niğde iline uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli şahsı, Aksaray otogarında yakaladı.

İstanbul'dan Niğde'ye uyuşturucu sevkiyatını Aksaray polisi engelledi, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Niğde iline uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli şahsı, Aksaray otogarında yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı araştırma yapan Aksaray Emniyet Müdürlüğü NSM Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir şahsın İstanbul ilinden Niğde iline şehirlerarası otobüs ile Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen NSM ekipleri, Aksaray otogarında geniş güvenlik önlemleri alarak İstanbul'dan gelen otobüsü bekledi. Bir süre sonra gelen otobüs içerisinde ismi önceden belirlenen G.Y. (26) indirilerek gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında şeffaf poşet içerisinde toplam 188,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

İstanbul, Aksaray, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Partili kadın başkanı ziyaret eden İmamoğlu'ndan sitem: İstanbul için üzücü bir durum
İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:51:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'dan Niğde'ye uyuşturucu sevkiyatını Aksaray polisi engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]