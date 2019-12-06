İstanbul'dan on ayda 7 milyar dolarlık ihracat

İİB, 2019'un ilk onbir ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2019 yılının ilk onbir ayında yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 7 oranında artış yakaladı. İİB, 11 ayda yaklaşık 210 ülke pazarına ürün sattı.

İİB'den yapılan bilgilendirmeye göre, Kasım ayında, bir önceki yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29.5 artışla, 800 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, kasım ayında en fazla ihracatı 79 milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi. İİB, Kasım ayında başta Norveç, Irak, İtalya Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere 181 ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri; Irak'a başta mobilya ürünleri olmak üzere kümes hayvanları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk onbir ayında yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 1.5 oranında ihracat artışı yakaladı. Söz konusu birlik, 2019'un Kasım ayında ise 180 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk onbir ayında yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında bir artış sağladı. Birlik, Kasım ayında ise yaklaşık 172 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 8 oranında ihracat artışı yakaladı.

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİNDE 950 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk onbir ayında toplamda 930 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. GYHİB, Kasım ayında ise bir önceki yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 447 oranında artışla, 162 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, kasım ayında Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörü oldu.

FINDIK VE MAMULLERİNDE YÜZDE 31'LUK ARTIŞ

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2019'un ilk onbir ayında toplamda 772 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatında yüzde 31 oranında bir artış sağladı. İFMİB, Kasım ayında ise bir önceki yılın kasım ayına kıyasla yüzde 39.5 oranında ihracat artışı ile yaklaşık 110 milyon dolarlık ihracat yaptı.

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERDE YÜZDE 3 İHRACAT ARTIŞI

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB), yılın ilk onbir ayında toplam ihracatı yaklaşık 705 milyon dolar oldu. Birlik, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 3 oranında ihracat artışı sağladı. İSHİB, Kasım ayında 2.5 oranında artışla yaklaşık 71 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI 279 MİLYON DOLAR OLDU

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk onbir ayında, 279 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 oranında ihracat artışı ile Birlik, yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat yaptı.

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI ARTIŞI YÜZDE 5 OLDU

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yılın ilk onbir ayında yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ihracatında yüzde 6.5 oranında bir artış sağladı. KUMİB, kasım ayında ise 17.5 milyon dolarlık ihracat yaptı. KUMİB, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 oranında ihracat artışı gerçekleştirdi.

(İHA)