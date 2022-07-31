Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

31.07.2022 08:25
Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresi Beylerce mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Kumru ilçesine cenazeye giden Nedim Kocabıyık idaresindeki 16 AHB 999 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü Nedim Kocabıyık (43) ile amcasının oğlu Lokman Kocabıyık (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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