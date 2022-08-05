Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı

05.08.2022 17:04
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün Samsun'da tıra arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün Samsun'da tıra arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan fındık toplamak için Ordu'nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki 34 BVH 083 plakalı minibüs, önünde seyir eden Ali İhsan Yüksel yönetimindeki 34 DYZ 801 çekici ve 34 KE 3347 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte minibüste aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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