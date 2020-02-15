İstanbul'dan, Patnos'a gönül köprüsü kurdular - Son Dakika

İstanbul'un Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül öncülüğünde başlatılan "Kardeşlik Paylaşmaktır" projesi kapsamında toplanan yardımlar, Patnos'taki öğrencilere ulaştırıldı.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri tarafından proje kapsamında toplanan yardımlar, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Kerem Şahin Ortaokulu ve ana sınıfı öğrencilerine dağıtıldı.

İstanbul'dan getirdikleri yardımları öğrencilere dağıtan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Soner Tüzer, yaptığı açıklamada, proje kapsamında giysi, ayakkabı, kırtasiye malzemelerinin toplandığını aktardı.

İki okul arasında kurulan kardeşlik bağının aynı zamanda bir gönül köprüsü haline geldiğini belirten Tüzer, şöyle konuştu:

"Patnos ve Van Saray Örenburç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimize yaklaşık 75 koli, 2 bin 200 parça giyim, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıtmanın sevincini yaşıyoruz. Bu iki okul ile kardeşlik bağı kurduk. Kardeşliğimiz gelecek yıllarda da devam edecek. Çocuklar okuyor, gözleri pırıl pırıl. Bu mutluluğu anlatmanın tarifi yok. Onların bizi kapıda beklemeleri, yolcu ederken sevinç içerisindeki gözleriyle bize el sallamaları muhteşemdi. Patnos'a ilk defa geldim ve çok güzel karşılandım. Bu üç günlük yaşananları asla unutamam. Bambaşka duygular içerisindeyim."

Yardım dağıtımına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir ise 200 öğrenciye yapılan yardımların toplanmasında ve dağıtımına katkı sunanlara teşekkür etti.