Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan pek çok kente uçuşlar iptal edildi

İstanbul'dan pek çok kente uçuşlar iptal edildi

1 saat önce

Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul'dan pek çok kente uçuşlar iptal edildi, System.String[]
Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:55 

İstanbul, Ekonomi
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