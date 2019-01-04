İstanbul'dan pek çok kente uçuşlar iptal edildi
1 saat önce
Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.
Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul
çıkışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:55
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Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor
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