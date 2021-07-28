İstanbul'dan Rize ve Artvin'e gönül köprüsü - Son Dakika

İstanbul Muhtarlar Federasyonu, Rize ve Artvin bölgesinde vatandaşların yaşadığı mağduriyet sonrası bölgeye gıda ve tekstil ürünlerinin yer aldığı toplamda 400 paket yardım kolisi gönderdi.

Rize ve Artvin'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlar devam ediyor. İstanbul Muhtarlar Federasyonu da Artvin ve Rize'de yaşanan selin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında içerisinde gıda ve giyim ürünlerinin yer aldığı toplamda 400 koli İstanbul'dan otobüslerle 'İstanbul'dan Rize ve Artvin'e Gönül Köprüsü' sloganıyla Karadeniz'e doğru yola çıktı.

"Rize ve Artvin için yola çıkacağız"

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Her zaman yaptığımız gibi bizim projemizin ana başlığı İstanbul'dan Anadolu'ya Gönül Köprüsü. Rize ve Artvin'de bir sel felaketi yaşandı. Daha öncesinde hep Doğu Anadolu bölgesine gittik. Bugün de Rize ve Artvin için yola çıkacağız. Zarar gören ilçelere yardım paketlerimizi ulaştıracağız. Hali hazırda devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. Muazzam bir çalışma var. Bizler de bu çalışmalara destek vermek üzere İstanbul Muhtarlar Federasyonu olarak orada olacağız. Hazırladığımız giyim ve gıda kolilerini otobüse yerleştirdik. Ekibimizle birlikte okyanusta damla misali fayda sağlamak üzere çalışmaları tamamladık" diye konuştu.

"Muhtarlarımız ne zaman ihtiyaç doğsa harekete geçti"

Organizasyona katılım sağlayan Türkiye Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, "Öncelikle Rize ve Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Allah bu tür felaketlerden memleketimizi korusun. Bizim İçişleri Bakanlığı olarak 'Muhtarlar el ele' projemiz vardı. Bu proje kapsamında ülkemizin dört bir yanımızdaki muhtarlarımız arasında birlik ve beraberliği arttırmaktı. Görüyorum ki İstanbul'daki muhtarlarımızda nerede bir felaket yaşansa bir yardım ihtiyacı doğsa oraya destek için harekete geçtiler. Ben hepsini kutluyor, yüreğine sağlık diyorum" dedi. - İSTANBUL