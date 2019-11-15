Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Rusya'ya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu
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İstanbul'dan Rusya'ya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu

6 saat önce

İstanbul'dan Rusya'ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi.

İstanbul'dan Rusya'ya gönderilen mandalinalar yanlış etiket kurbanı oldu, System.String[]

İstanbul'dan Rusya'ya gönderilen 21 ton mandalina yanlış etiketleme yapıldığı için imha edildi.

İstanbul'da bulunan bir firma mandalinaları Rusya'ya gönderdi. Fatura ve kasa etiketlerinde mandalinaların menşei Türkiye olarak belirtildi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'na (Rosselhoznadzor) bağlı uzmanlar Rusya'da bulunan Sofya Dağıtım Deposuna baskın yaparak tüm ürünleri inceledi. Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada İstanbul'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine gönderilen 21 ton mandalinanın imha edildiği belirtildi. Mandalinaların imha edilme nedeni ise her zamankinden farklı oldu. Rosselhoznadzor'a bağlı uzmanlar, yapılan denetimde mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğu anlaşıldı. Yetkililer, yanlış etiketleme yapılması üzerine el koydukları 21 ton mandalinayı imha etti.

(İHA)

İstanbul, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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