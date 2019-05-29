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İstanbul'dan Samsat'a kitap gönderildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere İstanbul'dan kitap gönderildi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilere İstanbul'dan kitap gönderildi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş'un koordinesinde İstanbul Çapa Atatürk Ortaokulu Müdürü Metin Yılmaz ve Türkçe Öğretmeni Selda Yılmaz'ın topladığı kitaplar, Samsat ilçesindeki okullarda dağıtıldı.

Kitap dağıtımına katılan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, gönderilen kitap ve oyuncaklar için teşekkür etti.

Akın, "İller arası veya okullar arası kitap değişimi gerçekten güzel bir faaliyet. Kaldı ki, Samsat ilçemizdeki öğrencilerimizin okuma veya kaynak kitaplara ihtiyacı var. Duyarlılıklarından dolayı İstanbul'daki eğitimci ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, "Öğrenciler için yapmayacağımız şey, gerekiyorsa çalmayacağımız kapı bırakmayacağız. Samsatlı hemşerimiz olan değerli eğitimci Metin Yılmaz ve Türkçe Öğretmeni Selda Yılmaz başta olmak üzere bütün katkı sunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çocuklar için çok farklı projelerimiz var. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak ve daha kaliteli bir eğitim sunmak için düşüncelerimizi adım adım hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:48 Kaynak: İHA
Adıyaman, İstanbul, Samsat, Güncel
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