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İstanbul'dan Samsun'a cenazeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

16 dakika önce

İstanbul'dan Samsun'a cenazeye giden aile, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaza yaptı.

İstanbul'dan Samsun'a cenazeye giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
İstanbul'dan Samsun'a cenazeye giden aile, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'un Alaçam ilçesine yakınlarının cenazesine giden Mustafa Kara yönetimindeki 34 BY 0124 plakalı otomobil, Hanönü ilçesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Aydın (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Mustafa Kara ile otomobilde bulunan Özcan Şen, Şükrü Gümüş, Dilek Kara ve Nazlı Kara yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
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