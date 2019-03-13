Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Samsun'a Kargo ile Uyuşturucu Sevkıyatı: 3 Gözaltı

İstanbul'dan Samsun'a Kargo ile Uyuşturucu Sevkıyatı: 3 Gözaltı

34 dakika önce

İstanbul'dan Samsun'a kargo ile 5 bin 40 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap gönderilmesiyle ilgili polisin yaptığı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu haplarla birlikte 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'dan Samsun'a Kargo ile Uyuşturucu Sevkıyatı: 3 Gözaltı, System.String[]
İstanbul'dan Samsun'a kargo ile 5 bin 40 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap gönderilmesiyle ilgili polisin yaptığı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu haplarla birlikte 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kargo yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışını yaptıkları bilgisi elde edilen F.S.A.'yı takibe aldı. F.S.A., eşi Y.S. ve arkadaşları A.F.A. adlı kadın İstanbul'dan kargoya verilen 5 bin 40 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik kapsül kapları kargo şubesinden teslim alırken suçüstü yakalandı. Narkotik polisi uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira paraya da el koydu. Polisteki sorguları tamamlanan 3 şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
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