İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

18.05.2022 18:25
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a araçla uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İstanbul'dan Samsun'a araçla uyuşturucu getiren 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı takip ve çalışmalar sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. Narkotik polisi, A.Y.(36) ile M.E.(28) adlı kadını içinde bulunduğu 57 plakalı otomobili İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusu içine zulalanmış 270 gram metamfetamin maddesi bulundu.

M.E. adlı kadın ile A.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 çocuk annesi M.E. adlı kadın verdiği ifadede, "Araçta uyuşturucu madde olduğunu bilseydim araca binmezdim. Ben uyuşturucu kullanırım ancak 4 ay önce bıraktım. A.Y. ile kimseye uyuşturucu satmadık" dedi.

A.Y. ise, "M.E. kız arkadaşım olur. Araçta ele geçen uyuşturucu bana aittir. Ben uyuşturucuyu kullanmak için bulunduruyorum. M.E.'nin söz konusu maddeden bilgisi yoktur. Satanlardan sürekli almamak için o yüzden toptan satın aldım. Ben kimseye uyuşturucu satmadım" diye konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. ve M.E. mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Narkotik dedektör köpeği uyuşturucuyu vites kutusunda buldu: 2 gözaltı Narkotik dedektör köpeği uyuşturucuyu vites kutusunda buldu: 2 gözaltı İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:30:36. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement