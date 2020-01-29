İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 zanlıya gözaltı - Son Dakika

İstanbul'dan Samsun'a getirilen uyuşturucu polisin takibi sonucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahsın kullanmış olduğu araç ile İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi elde etti. Söz konusu araç ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 2 paket halinde 12 gram bonzai ve 2 bin 256 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN