İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 1 kişi mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı, System.String[]

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 1 kişi mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahsın kullanmış olduğu araç ile İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Söz konusu araç ele geçirildi. Araçta yapılan aramada 2 paket halinde 12 gram bonzai ve 2 bin 256 adet ekstasy hap elde edildi. Olayla ilgili S.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ş. serbest bırakılırken, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.Y. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İstanbul, Samsun, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
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