İstanbul'dan Samsun'a 'yardım kolisi' diye uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

İSTANBUL'dan 'yardım kolisi' diye otobüsle Samsun'a 53 bin uyuşturucu hap sevkiyatı yapmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safa K., Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerden Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kiralık otomobille İstanbul'a gittiğini belirledi. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılamadı. 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.