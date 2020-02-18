İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gönül köprüsü kurdular - Son Dakika
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İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gönül köprüsü kurdular

6 saat önce

Şanlıurfa'da 4 okulun kırtasiye ve müzik enstrümanları ihtiyacı İstanbul'daki üniversite öğrencileri tarafından karşılandı.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gönül köprüsü kurdular, System.String[]

Şanlıurfa'da 4 okulun kırtasiye ve müzik enstrümanları ihtiyacı İstanbul'daki üniversite öğrencileri tarafından karşılandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Kulübü üyesi bir grup öğrenci, Mutlu Hayaller Haritası Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Grup üyeleri, kentin 3 ilçesinde bulunan Siverek Eskihan İlkokulu, Akçakale Yazlıca İlk ve Ortaokulu, Akçakale Berdelen İlkokulu ve Bozova Ortatepe İlkokulunda eğitim gören toplam bin 58 öğrenciyle bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri proje kapsamında okullara 4 gitar, 2 keman, 1 bağlama ve perküsyon aletleri olmak üzere enstrümanlar, kırtasiye malzemeleri, kitap, kitaplık, spor malzemeleri, ana sınıfı eğitici setleri, duvar boyaları, kışlık kıyafet ve ayakkabı gibi malzeme desteğinde bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozova ve Siverek Belediyeleri de projenin uygulanması için üniversite öğrencilerine destek verdi.

İstanbul'dan proje için gelen üniversite öğrencilerine kentteki bir otel ise ücretsiz konaklama imkanı sağladı.

Şanlıurfa, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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