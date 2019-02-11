Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Şanlıurfa'ya Kıyafet ve Kırtasiye Yardımı

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya Kıyafet ve Kırtasiye Yardımı

2 gün önce

İstanbul'da ilk ve ortaokul öğrencileri sınıflarında oluşturdukları destek kutularında kıyafet ve kırtasiye malzemeleri toplayarak Şanlıurfa'daki bir köy okuluna gönderdi.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya Kıyafet ve Kırtasiye Yardımı, System.String[]
İstanbul'da ilk ve ortaokul öğrencileri sınıflarında oluşturdukları destek kutularında kıyafet ve kırtasiye malzemeleri toplayarak Şanlıurfa'daki bir köy okuluna gönderdi.

Mektebim Silivri Kampüsü Aile Birliği tarafından geçtiğimiz yıl aralık ayında hayata geçirilen  'Kardeşimle Paylaşıyorum' sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı tamamlandı. Projeyle, çocukların toplumsal duyarlılığını geliştirmek ve paylaşım bilinçlerini artırmak hedefleniyor.

PROJE DEVAM EDECEK

Proje kapsamında sınıflarda destek kutuları oluşturuldu. İlk ve ortaokul öğrencileri harçlıklarının bir kısmıyla satın aldıkları kitap, kırtasiye, kışlık giyim ürünleri ve ayakkabılar bu kutularda toplandı. Bir yıl boyunca toplanan yardımlar Şanlıurfa'da bulunan Eyyübiye Şehit Onbaşı Kasım Aksoy Okulu'na ulaştırıldı.

Projeyle birlikte yeni okullar bulunup yardımların devamının geleceği bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:38 Kaynak: DHA

Silivri, Şanlıurfa, İstanbul, Güncel
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