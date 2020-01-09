İstanbul'dan Sincik'e kardeşlik eli uzandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Sincik'e kardeşlik eli uzandı

6 saat önce

İstanbul'dan Adıyaman Sincik'e uzanan gönül köprüsü 'Kardeşim Sensin Projesi' kapsamında 240 öğrenciye kıyafet, bot ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.

İstanbul'dan Sincik'e kardeşlik eli uzandı, System.String[]

İstanbul'dan Adıyaman Sincik'e uzanan gönül köprüsü 'Kardeşim Sensin Projesi' kapsamında 240 öğrenciye kıyafet, bot ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.


Sincik Yarpuzlu Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Resul Tanır'ın, İstanbul Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ali Osman Uçar ile başlattığı "Kardeşim Sensin Projesi" kapsamından Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nden 40 öğrenci 6 öğretmen rehberliğinde Sincik ilçesine gelerek Yarpuzlu Ortaokulunu ziyaret etti.


Kardeşim Sensin Projesi hakkında bilgi veren Yarpuzlu Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Resul Tanır, "Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nden Öğretmenim Ali Osman Uçar, 40 öğrenci ve 6 öğretmenle ilçemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında gelen öğrenciler, görev yaptığım Yarpuzu İlk-Ortaokulunda eğitim gören 240 öğrenciye yanlarında getirdikleri mont, bot, kazak, pantolon, atkı, bere, kırtasiye malzemesi, test kitapları, oyuncak ve spor malzemelerini hediye ettiler. Ortaokulumuzu ziyaret eden öğretmen ve öğrencilere Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aydın, kendi elleriyle yaptığı çiğköfteyi ikram etti. Konuk öğrenciler daha sonra Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aydın ile birlikte veli ziyareti yaparak, Yarpuzlu Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin evlerine misafir oldu. Proje kapsamında 2. Dönem Yarpuzlu Ortaokulunda eğitim gören 40 öğrenci ve 6 öğretmen Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nin misafiri olarak İstanbul gidecek. Geziye katılacak öğrencilerin İstanbul'un en büyük oyun merkezlerine gidebilecek, tarihi yarım ada ve okulda şenlikler yapılacak ve isterlerse her evde bir öğrenci misafir etmek istiyorlar" şeklinde konuştu.


Konuyla ilgili açıklamada buluna Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aydın, "İlçemiz Yarpuzlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Resul Tanır'ın girişimleri ile Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte ilçemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaret kapsamında yanlarında getirdikleri kışlık kıyafet, bot, kırtasiye ve spor malzemelerini Yarpuzlu İlk-Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimize hediye ettiler. İlçemize bu anlamlı ziyaretleri için gelen misafir öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık, kendi elimizle yaptığımız Çiğköftemizi ikram ettik. Misafirlerimizi 2 gece ilçe merkezindeki pansiyonlarımızda ağırladık. İnşallah 2. Dönem ilçemizden aynı sayıda öğrenci ve öğretmen İstanbul'a giderek Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nin misafiri olacak. Ben bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan, Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Abdurrahman Memiş'e, Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Osman Uçar'a, Yarpuzlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Resul Tanır'a, okul yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

İstanbul, Üsküdar, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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