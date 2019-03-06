Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Şırnak'a Eğitim Köprüsü Kurdular

İstanbul'dan Şırnak'a Eğitim Köprüsü Kurdular

57 dakika önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, Şırnak'taki bir anaokulundan gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

İstanbul'dan Şırnak'a Eğitim Köprüsü Kurdular, System.String[]
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, Şırnak'taki bir anaokulundan gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Üniversitede 2 hafta süren yardım kermesi düzenleyen öğrenciler, satışlardan elde edilecek gelirlerle anaokulunun temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve GastroArt Kulübü öğrencileri, Şırnak'taki bir anaokulunun öğretmeninden gelen yardım çağrısı üzerine çalışmalara başladı. Kermes organize eden öğrenciler, burada kendi yaptıkları zeytinyağlı yemekleri, gözlemeleri ve tatlıları sattı. Kermesin gelirleriyle ise anaokulunun temel ihtiyaçları arasında olan elektrikli ısıtıcı, boya kalemi, resim defteri, oyuncak, hikaye kitabı, diğer etkinlikler için kullanılacak malzemeler ve kıyafet temin edildi. Kermesi organize eden öğrenciler, Şırnak'taki kardeşlerinin eğitimine destek verecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiler. 

Kermesin son derece ilgi gördüğünü ifade eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Olum, öğrencilerin kendi harçlıklarını, zamanlarını ve emeklerini ortaya koyarak sergiledikleri bu sosyal sorumluluktan ötürü öğrencilerle gurur duyduğunu dile getirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:45 Kaynak: DHA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Şırnak, Güncel
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