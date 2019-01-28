Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Sis Manzaraları

İstanbul'dan Sis Manzaraları

1 saat önce

Sis altında kalan İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştuSabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, şehrin bir kısmını kapladı.

Sis altında kalan İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştu

Sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, şehrin bir kısmını kapladı. Sisler altında kalan İstanbul'da seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmı yoğun sis nedeniyle flu bir görünüm kazandı. Bulutlar nedeniyle gri renge bürünen denize yansıyan güneş ışıkları,ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şehrin bir çok yerinde etkili olan yoğun sis,dev gökdelenlerinde bir kısmını kapladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

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