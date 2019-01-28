İstanbul'dan Sis Manzaraları
1 saat önce
Sis altında kalan İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluştuSabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, şehrin bir kısmını kapladı.
Sis altında kalan İstanbul
'da kartpostallık görüntüler oluştu Sabah
saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, şehrin bir kısmını kapladı. Sisler
altında kalan İstanbul'da seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmı yoğun sis nedeniyle flu bir görünüm kazandı. Bulutlar nedeniyle gri renge bürünen denize yansıyan güneş ışıkları,ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şehrin bir çok yerinde etkili olan yoğun sis,dev gökdelenlerinde bir kısmını kapladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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