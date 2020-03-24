İstanbul'dan tarihi kareler - Son Dakika

İstanbul'da yılın 365 günü insan seli olan caddeler, korana virüs sebebiyle şimdi boş fotoğraflanıyor.

İstanbul'un tarihi sokaklarında ilginç kareler yakalayan foto muhabirleri, tarihe kayıt düşüyorlar. İstiklal caddesi, Yeni Cami önü, Haliç Köprüsü ve Sirkeci gibi mekanlarda tek tük insan bulabilen sanatçılar, aldıkları kareleri ile gelecekte çok konuşulacak. Günübirlik 2-3 milyon ziyaretçisinin olduğu 16 milyon nüfuslu İstanbul'da sokakların bomboş olması farklı kareler ortaya çıkartıyor. Bu arada dükkanların kapalı olmasını fırsat bilen grafiti sanatçıları da dükkanların kepenklerine durumun vehametini anlatan figürler çiziyorlar. Yeni çizildiği virüsü hatırlatmasından anlaşılan bir grafiti çizim önünde, yüzünü atkısı ile kapatan bir gencin karesi, İstanbul'da gündemi anlatan en güzel kare oldu.

İstanbul'da ayrıca 5 gündür yoğun bir şekilde halkın dışarıya çıkmamasına yönelik çağrılarda ancak bu hafta karşılık bulmaya başladı. Pazar günü güzel havadan dolayı sahilleri dolduran vatandaşlar Pazartesi ve Salı günü havanın soğuması ve sokağa çıkma yasağı haberleri ile tamamen evlerine çekildiler. Ancak boğazda balık yakalamanın keyfinden vazgeçmeyen 3-5 kişinin yine elinde olta ve kovaları ile Galata köprüsü üzerinde dolaşmaları dikkat çekti. Tarihi tramvayın çalışmaya devam ettiği İstiklal caddesinde ise çok az insan bulunması da fotoğraflanarak, tarihe kayıt olarak aktarıldı.

(İHA)