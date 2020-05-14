İstanbul'dan tarlaları kullanarak Tekirdağ'a geçmek isteyenler jandarma ekiplerine yakalanıyor - Son Dakika

İstanbul'dan tarlaları kullanarak Tekirdağ'a geçmek isteyenler jandarma ekiplerine yakalanıyor

TEKİRDAĞ - İstanbul'dan Tekirdağ'a tarım alanlarından geçmeye çalışan vatandaşlar jandarma ekiplerine yakalanıyor.

İçişleri Bakanlığından Tekirdağ'daki kısıtlamanın kaldırıldığı duyurulurken, valilik tarafından yapılan açıklamada da Tekirdağ'da 16- 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine izin belgesi almadan İstanbul'dan araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar Tekirdağ'a geçemeyince tarla ve tarım alanlarından geçmeye çalıştı. Daha önceden tedbirleri alan jandarma ekipleri tarım alanlarından geçmeye çalışan bu vatandaşları engelleyerek gerekli işlemleri uyguladıktan sonra geri yolladı.

Çiftçiler isyanda

Bu arada İstanbul'dan gelen yazlıkçıların tarım alanlarını kullanmaları sebebi ile ekinleri zarar gören çiftçiler de bu duruma karşı oldukça tepkili.