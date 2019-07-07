Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan tatil için geldiği Ayvacık'ta boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'dan tatil için geldiği Ayvacık'ta boğuldu

46 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine, İstanbul'dan tatil için gelen Ali Musa Balaban (58), girdiği denizde boğuldu.

İstanbul'dan tatil için geldiği Ayvacık'ta boğuldu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine,  İstanbul'dan tatil için gelen Ali Musa Balaban (58), girdiği denizde boğuldu.
İstanbul'da yaşayan Ali Musa Balaban, tatil yapmak için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine geldi. Denize giren Balaban, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kıyıdakiler Balaban'ın yardım beklediğini anlayınca hemen yanına yüzüp, güçlükle sudan çıkardı. Baygın olduğu belirlenen Balaban için sağlık ekibi çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla  Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdığı Balaban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Musa Balaban'ın cansız bedeni, otopsi için  Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:02 Kaynak: DHA
Musa Balaban, İstanbul, Balaban, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi İstanbul'da suça karışan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yollanacak Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı! MİT Başkanı Hakan Fidan'dan "diplomatik istihbarat" vurgusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan tatil için geldiği Ayvacık'ta boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]