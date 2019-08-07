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İstanbul'dan tatile geldiği Sivas'ta, KKKA'dan öldü

59 dakika önce

SİVAS'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) rahatsızlığı şüphesiyle tedavi gören İsmail İpek (55) yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan tatile geldiği Sivas'ta, KKKA'dan öldü, System.String[]
SİVAS'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) rahatsızlığı şüphesiyle tedavi gören İsmail İpek (55) yaşamını yitirdi.
İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası İsmail İpek, bir süre önce yaz tatilini geçirmek için memleketi Zara'nın Kuşçu köyüne geldi. Köye geldikten bir kaç gün sonra rahatsızlanan İpek, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye götürüldü. Buradan 5 Ağustos'ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İpek, KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail İpek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yakınlarına teslim edilen Kuşçu'nun cenazesi, köyünde toprağa verildi. İpek'in vücudunda kene bulgusuna rastlanmazken, fark etmeden koparmış olabileceği veya başka bir yolla bulaştığı değerlendiriliyor.


İsmail İpek, İstanbul, Kongo, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:16 Kaynak: DHA
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