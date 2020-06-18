İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı - Son Dakika

İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, koronavirüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

8 KİŞİNİN DAHA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İstanbul'dan yakınının taziyesi için gelen kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla giriş- çıkışlara kapatılan Geçitli köyünde filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Taziyeye katılan 54 yaşındaki kadınla temas eden kişiler, tek tek belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kadınla yakın temasta bulunan 8 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre, 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler, sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, tedavilerine başlandı. Filyasyon ekiplerinin köyde çalışması sürüyor.