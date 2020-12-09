Son dakika haberleri: - Başkent'te narkotik operasyonu - Son Dakika

- Başkent'te narkotik operasyonu

ANKARA - Ankara Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 189.21 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

08 Aralık Salı günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda; EY ve YA. isimli şahısların İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu Metamfetamin maddelerini 06 AL 2842 Plaka sayılı araç Ankara'ya getireceği yönünde bilgiler alınması üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda Kızılcahamam ilçesinde durdurulan 06 AL 2842 plakalı aracın içerisindeki R.K ve Y .A isimli şahıslar yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada toplam 189.21 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aracın ön camında belediye görevlisi kartına rastlanıldı. Narkotik ekiplerinin detaylı araştırması sonucunda, R.K isimli şahsın belediyeye ait bir şirkette soğuk hava deposunda çalışması sebebiyle, sokağa çıkma yasağında bu kart ile rahatça gezebildiği anlaşıldı.

Ekipler tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, R.K. isimli şahsın değişik suçlardan 19 adet, Y.A isimli şahsın ise 9 adet kaydının olduğu tespit edildi. Konunun devamında ise olay ile bağlantısı bulunan E.Y ve Y.İ isimli şahıslar Sincan ilçesinde 06 CBG 976 plaka sayılı araç içerisinde yakalandı. E. Y isimli şahsın değişik suçlardan 14 adet kaydının olduğu, Y.İ isimli şahsın ise 16 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu madde geliri olduğu anlaşılan, toplamda 2 bin 550 TL para ele geçirildiği öğrenildi.

Şahısların Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk işlemleri gerçekleştirilecek.