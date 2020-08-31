İstanbul'dan uçakla Denizli'ye gelen 13 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti