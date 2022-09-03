"İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli 'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.