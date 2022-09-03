Olay, saat 03.40 sıralarında İstanbul boğazı Kandilli açıklarında meydana geldi. İstanbul-Ukrayna seferini yapan 107 Metre boyundaki BRIZA İsimli kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürüne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 İsimli botlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı. Geminin makine arızası giderildikten sonra seyrine devam etti. İstanbul boğazı tekrar gemi trafiğinde açıldı.
Dün gece ise Lady Zehma isimli kargo gemisi Bebek sahilinde karaya oturmuş, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika