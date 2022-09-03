KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI

03.09.2022 05:13
KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI

İSTANBUL'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken kandilli açıklarında Makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 Metre boyundaki kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma botlar eşliğinde boğazdan geçirildi.

İSTANBUL'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken kandilli açıklarında Makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 Metre boyundaki kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma botlar eşliğinde boğazdan geçirildi. Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine askıya alındı.

Olay, saat 03.40 sıralarında İstanbul boğazı Kandilli açıklarında meydana geldi. İstanbul-Ukrayna seferini yapan 107 Metre boyundaki BRIZA İsimli kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürüne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 İsimli botlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı. Geminin makine arızası giderildikten sonra seyrine devam etti. İstanbul boğazı tekrar gemi trafiğinde açıldı.

Dün gece ise Lady Zehma isimli kargo gemisi Bebek sahilinde karaya oturmuş, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İSTANBUL-BAKAN VARANK GÜÇLÜ ÜST YAPILARIN İNŞASI ANCAK GÜÇLÜ ALTYAPILARIN İNŞASIYLA MÜMKÜN İSTANBUL-BAKAN VARANK GÜÇLÜ ÜST YAPILARIN İNŞASI ANCAK GÜÇLÜ ALTYAPILARIN İNŞASIYLA MÜMKÜN
Kaynak: DHA

İstanbul, Kandilli, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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