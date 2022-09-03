Olay, saat 03.40 sıralarında İstanbul boğazı Kandilli açıklarında meydana geldi. İstanbul-Ukrayna seferini yapan 107 Metre boyundaki BRIZA İsimli kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürüne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 İsimli botlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı. Geminin makine arızası giderildikten sonra seyrine devam etti. İstanbul boğazı tekrar gemi trafiğinde açıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Kandilli, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KANDİLLİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ DEMİR ATTI: BOĞAZ TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

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