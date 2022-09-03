Gemi demir attı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Gemi demir attı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

03.09.2022 03:29
Gemi demir attı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle BRIZA isimli gemi demir attı.

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle BRIZA isimli gemi demir attı. Demir atan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı Gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken. Kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, " İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" şeklinde duyuruldu. - İSTANBUL

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kaynak: İHA

İstanbul, Kandilli, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemi demir attı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemi demir attı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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