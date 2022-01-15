İstanbul'dan üniversiteli gönüllüler, Bursa'daki kırsal mahallenin okuluna bakım yaptı - Son Dakika

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulundan gönüllü öğrenciler, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal bir mahallenin okulunun bakımı yaparak, çocuklara bot ve mont hediye etti.

Yüksekokul öğrencileri, kurdukları yardım standı ile hayırseverlerden topladıkları yardımı ilçedeki kırsal Bilalköy Mahallesi'ne ulaştırdı.

Yardımlar sayesinde alınan eşyalar, 30 kişilik öğrenci grubu tarafından mahalledeki Bilal İlköğretim Okuluna getirildi.

Burada gönüllü öğrenciler okulun dışını boyadı, çocuklara aldıkları mont ve ayakkabı gibi giysileri verdi.

"Bu görevi yapma gereksinimi duyduk"

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklama yapan öğrencilerden Furkan Tırpancı (20), çalışmayı yüksekokulda başlattıklarını söyledi.

"Köy okullarına yardım projesini oy birliği ile kararlaştırdık ve bu görevi yapma gereksinimi duyduk." diyen Tırpancı, şunları kaydetti:

"Okumuzu boyuyoruz, çocuklara meslek tanıtımı yapıyoruz. Ameliyathane hizmetleri bölümü, anestezi bölümü gibi okulumuzdaki bölümleri tanıtıyoruz. Çocuklara aldığımız oyuncakları dağıtıyoruz. Eğlenceler yapıyoruz, oyunlar oynatıyoruz."

Amaçlarının çocuklara tebessüm ettirmek olduğunu belirten Celal Onar (19) ise "Bizim buraya aslında gelme amacımız kesinlikle çocukların gönlü olsun, çocukların yüzü gülsün diye. Çocukların gönlüne dokunmaktı ve bunu da başardık. Çocuklar içeride çok eğleniyor." diye konuştu.

Bilalköy Muhtarı Ayşe Günhan da yapılan etkinlikten dolayı çocukların mutlu olduğunu ifade etti.