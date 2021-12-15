İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen aracı Samsun- Ankara kara yolu Adalar mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 95,94 gram metamfetamin, tabanca, 10 dolu fişek ve bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.N.Ö, A.D. ve T.Ş, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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