İstanbul'dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı

İstanbul'dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı

SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.'yı Samsun Ankara karayolunda Samsun'a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltınna aldı. Araçta ve gözaltına alınan Iraklı'nın üzerinde yapılan aramalarda 19,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohammed F.H.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İstanbul'dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı

İstanbul, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan uyuşturucu getiren Iraklı yakalandı - Son Dakika

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