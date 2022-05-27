İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

27.05.2022 18:16
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde yakalandı.

İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu U.A. isimli şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceğinin bilgisini aldı. Narkotik polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda U.A. İstanbul dönüşü Samsun girişi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde içinde bulunduğu araçla birlikte ele geçirildi. U.A.'nın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3 paket halinde 254,88 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı

YORUMLAR
500
İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:04:39. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement