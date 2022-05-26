İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken polisin takibi sonucu yakalanan 1'ikadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu arz ve mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, E.Y. isimli şahıs ile F.S. adlı kadının İstanbul'dan satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine hareket geçti. Yapılan takip ve çalışmalarda E.Y. ve F.S. adlı kadın İstanbul dönüşünde İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı. E.Y.'nin üzerinden 1,32 gram metamfetamin maddesi ve 3 adet ecstasy hap, F.S. adlı kadının üzerinden ise 73,14 gram metamfetamin maddesi elde edildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgularının adından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.S. adlı kadın ile E.Y. mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.