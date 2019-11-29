İstanbul'dan uzanan yardım eli Ağrılı çocukların yüreğini ısıttı

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Gönüllüleri, Hamur ilçesinin en uzak köylerine giderek öğrencilere mont, bot, oyuncak ile kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İstanbul'da güzellik uzmanı olarak çalışan Ağrılı Nurten Yetişir, memleketindeki köy çocuklarına destek için 2 yıl önce sosyal medyada Hayır Kapısı Gönüllüleri sayfası oluşturdu.

Çevresindeki arkadaşlarının ve hayırseverlerin katkısıyla kampanyasını büyüten Yetişir'e dizi ve filmlerde rol alan birçok oyuncu ile tiyatro sanatçısı da destek verdi. Gönüllülerle kente gelen Yetişir, traktöre yüklediği yardım kolilerini Hamur ilçesine bağlı köylere götürdü.

Çocuklar büyük mutluluk yaşadı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ile köy köy gezen gönüllüler, kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği bölgedeki 300 çocuğa bot, mont, kırtasiye malzemesi, çanta ve oyuncak dağıttı.

Yardımlarla çocuklara büyük mutluluk yaşatan gönüllüler, maddi durumu iyi olmayan ailelere de erzak desteğinde bulundu.

Hayır Kapısı Gönüllüleri kurucusu Nurten Yetişir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunu geçirdiği Ağrı'da zor şartlar altında okuduğunu söyledi.

Zorlu coğrafyada öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çabaladıklarını ifade eden Yetişir, şöyle dedi:

"Geçen yıl da aynı şekilde bu gölgeye oyuncak yardımında bulunmuştuk. 'Hayır Kapısı Gönüllüleri' diye bir sayfa açtım. 'Daha fazla ne yapabilirim?' diye düşündüm ve sonrasında 10 çocuğa hediye göndererek başladım. Gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle 300 öğrenci için bot, mont ve kırtasiye malzemelerini toplayarak Ağrı'ya geldik. Bütün gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tek başına olacak bir şey değil. Bize destek verdiler, güvendiler."

"Bambaşka duygular içerisindeyim"

Gönüllülerden İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Yemiş Gül ise İstanbul'da yakın çevrelerinden destek aldıklarını anlattı.

Yardımları dağıtmak için Ağrı'ya geldiklerini ve çocukların yüzünü güldürüp sevinçlerine ortak olduklarını dile getiren Gül, "Çocuklar okuyor, gözleri pırıl pırıl. Bu mutluluğu anlatmanın tarifi yok. Onların bizi kapıda beklemeleri, yolcu ederken sevinç içerisindeki gözleriyle bize el sallamaları muhteşemdi. Ağrı'ya ilk defa geldim ve çok güzel bir aileye misafir olduk. Bambaşka duygular içerisindeyim." diye konuştu.

Kampanyanın gönüllülerinden oyuncu ve eğitmen Gülşah Çomoğlu da çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bir çocuğun kendisine, 'En büyük hayalim böyle bir botumun olmasıydı' dediğini aktaran Çomoğlu, şunları ifade etti:

"Bence bu söz bugünü özetleyen bir cümle oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. İlk defa Ağrı'ya gelme şansı buldum. Eğer destek gelmeye devam ederse bu son gelişim olmayacak. Öğrencilerin hepsi çok edepli, ahlaklı, saygılı ve terbiyeli. Hayalleri ve mini mini kalplere sahip Türkiye'nin geleceği olan güzel insanlar. Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Bu hayattan gözüm açık gitmeyecek. 'Orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür' demeyelim. Uzakta kalmasın uzakları yakın edelim."

Yeni kıyafetlerine, oyuncak ve botlarına kavuşan çocuklar ise kendilerine hediyeler getiren ablalarına teşekkür etti.