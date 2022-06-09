İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı - Son Dakika
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İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı

09.06.2022 17:01
İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 Suriyeli, Esenyurt Belediyesinin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Kilis ve Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine uğurlandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 Suriyeli, Esenyurt Belediyesinin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Kilis ve Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine uğurlandı.

Eski Esenyurt Belediye binası önünde dün 16'sı çocuk 34 Suriyeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, törendeki konuşmasında, "Bugüne kadar evimizde ağırladığımız konuklarımızı evlerine geri göndermek üzere arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Gönüllü olarak evlerine dönmek isteyenlere burada hem ulaşım imkanı veriyoruz hem de yoldaki iaşe ve diğer masraflarını karşılayarak gönderiyoruz." dedi.

Suriyeliler törenin ardından otobüsle Kilis ve Hatay'daki sınır kapılarına gitmek üzere yola çıktı.

Suriyelilerden 20'si Kilis'ten 14'ü Hatay'dan ülkelerine geçiş yaptı

Sabah saatlerinde Kilis'e ulaşan Suriyelilerden 20'si İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Öncüpınar Gümrük Kapısına getirildi.

Sınır kapısında çıkış işlemlerini yapan Suriyeliler ülkelerine döndü. Geri kalan 14 Suriyeli ise işlemleri sonrası Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yaptı.

Türkiye'ye 7 yıl önce geldiğini ve İstanbul'da elektrik işi yaptığını belirten Adnan Kado, AA muhabirine, Türk askerinin Suriye'de huzur ve güven ortamı oluşturduğunu söyledi.

Kado, "Huzur olduktan sonra dönmeye karar verdik. Afrin'deki köyümüze gidiyoruz. Orada elektrik işine devam ederim, belki çiftçilik yaparım ama kendi mesleğime devam etmeyi düşünüyorum." dedi.

Yetkililere teşekkür eden Kado, "Türkiye'den Allah razı olsun. Bizleri iyi karşıladılar, misafir olarak kabul ettiler. 7 senedir memnunuz, hükümetten de vatandaşlardan da razıydık. Bir sıkıntı çekmedik Allah'a çok şükür." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Raşit de Türkiye'ye 9 yıl önce geldiğini, ağabeyiyle İstanbul'da yaşadığını anlattı.

Türklerin kendilerine çok yardımda bulunduğunu aktaran Raşit, topraklarını teröristlerden temizleyen Türk askerine teşekkür etti.

Köylerinin teröristlerden temizlenerek güvenli hale geldiğini aktaran Raşit, "Şimdi kafamız çok rahat. Ailemi görmek için sabırsızlanıyorum. Afrin'de Allah'ın izniyle bir manav açarız, satış yaparız. İnsanlara, fakirlere biraz yardımcı oluruz. Allah Türkiye'den razı olsun. Teröristler komple temizlendi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Esenyurt, Hatay, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı - Son Dakika

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