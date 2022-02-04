İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirirken yakalandılar - Son Dakika

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 1'i kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolcu otobüsünü Canik ilçesi Dereler Mahallesi mevkisinde takibe aldı. Jandarma ekipleri, otobüsten indiği ileri sürülen Z.A.(40) adlı kadın ile erkek arkadaşı K.A.'yı(38) yaklaşık 250 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Z.A. ve K.A. sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A. ve K.A. mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN