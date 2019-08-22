Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan yurt dışına kaçıyorlardı, Tekirdağ polisi yakaladı
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İstanbul'dan yurt dışına kaçıyorlardı, Tekirdağ polisi yakaladı

1 saat önce

İstanbul'dan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstanbul'dan yurt dışına kaçıyorlardı, Tekirdağ polisi yakaladı, System.String[]

İstanbul'dan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın İstanbul'dan temin ettiği göçmen şahısları para karşılığında Yunanistan ülkesine götüreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında 34 BL 4792 plaka sayıl aracı durdurdu.


Araçta yapılan arama ve kontrollerde sürücü koltuğunda oturan şüpheli şahsın kimlik tespitinde İstanbul çalışan C.T. isimli şahıs olduğu belirlendi.


Araçta yapılan aramaların devamında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediklerini beyan eden 4 Pakistan 4 Bangladeş olmak üzere toplamda 8 erkek yabancı uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Öte yandan, araçta 1 adet bot ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak, yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
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